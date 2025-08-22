Cutremur semnificativ aproape de Târgu Jiu. A fost resimțit și în alte județe

Vineri, localnicii din Trâgu Jiu, județul Gorj, au resimțit un cutremur semnificativ. Seismul a avut o magnitudine locală de 4,4, fiind resimțit și în Nod-Estul Severinului, dar și în Deva. Cutremurul s-a petrecut la puțin timp după ora 14:00.

„În ziua de 22.08.2025, 14:18:14 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adâncimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 16km NV de Târgu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Râmnicu Vâlcea”, a transmis vineri Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul, resimțit puternic de localnicii din Târgu Jiu

Sesismul a fost resimțit brusc de localnicii din Gorj. Maria Miron, corespondenta MEDIAFAX din Târgu Jiu, relatează:

„A fost scurt și brusc. S-a cutremurat biroul și scaunul, am luat laptopul în brațe, mouse-ul mi-a căzut pe jos. Nu am mai ieșit din casă fiindcă am mai încercat și nu am reușit în alte cutremure. M-am ridicat de la birou și m-am trântit pe canapea, care este solidă. Seismul a durat puțin peste un minut, cred. Am primit mesaje că s-a simțit cam în toate zonele Gorjului. Multe persoane din județ au scris pe rețelele sociale că l-au simțit”, a transmis Maria Miron.

Potrivit acesteia, înainte de momentul cutremurului nu s-a auzit zgomotul surd specific seismelor.