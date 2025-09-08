Daniel David: Nu am fost azi la școală. Ar fi amplificat festivismul

„Nu, n-am fost la școală, am vrut să mă duc la școală, din păcate, discutând cu mai mulți colegi, mi-am dat seama că prezența mea la școală ar fi amplificat festivismul și, activități care s-ar fi desfășurat în mod obișnuit, odată cu prezența ministrului s-ar fi transformat în festivități”, a spus Daniel David la Digi24.

El a adăugat că nu a vrut să încurajeze festivitățile „în condițiile în care anul școlar începe totul sub auspicii de austeritate și criză”.

Declarația ministrului vine în contextul în care în multe școli festivitățile au fost boicotate de cadrele didactice, nemulțimite de măsurile de austeritate luate de Guvern.