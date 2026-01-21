Prima pagină » Social » Depășire nebunească pe centura Timișoarei: șofer amendat și suspendat din trafic

Depășire nebunească pe centura Timișoarei: șofer amendat și suspendat din trafic

Un bărbat de 42 de ani a fost identificat și sancționat de polițiștii rutieri din Timiș după ce imagini cu o depășire periculoasă pe Centura ocolitoare a municipiului Timișoara au apărut în spațiul public.
Depășire nebunească pe centura Timișoarei: șofer amendat și suspendat din trafic
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Andreea Tobias
21 ian. 2026, 11:40, Social

Șoferul a fost amendat cu 810 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 30 de zile.

Imaginile publicate de opiniatimisoarei.ro surprind o manevră extrem de riscantă. Un șofer se aventurează într-o depășire pe centura Timișoarei. E la un pas să se izbească frontal de un camion care venea pe contrasens.

Manevrele au fost filmate de o cameră de bord și au stârnit indignare în rândul participanților la trafic.

Poliția a acționat rapid

În urma apariției imaginilor în spațiul public, polițiștii au făcut verificări în vederea identificării șoferului și dispunerii măsurilor legale.

La 21 ianuarie, polițiștii rutieri au identificat persoana aflată la volan – un bărbat de 42 de ani. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 810 lei.

Șoferul va sta departe de volan timp de 30 de zile, perioadă în care dreptul de a conduce îi este suspendat.

Apel la responsabilitate

Poliția Timiș reamintește că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament responsabil la volan sunt esențiale pentru siguranța tuturor.

Conduita agresivă în trafic, viteza excesivă sau manevrele riscante pot avea consecințe grave, inclusiv pierderea de vieți omenești.

În acest context, autoritățile fac apel la toți participanții la trafic să conducă preventiv, cu respect față de lege și față de ceilalți, pentru ca drumurile publice să fie un spațiu sigur pentru toți.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Promotor