Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro

Bancnotele false constau în 14.700 de euro și 8.600 de dolari americani, cu o valoare totală de peste 4,1 milioane de euro.

Toate bancnotele au fost ridicate și au fost întocmite trei dosare penale pentru punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea au înregistrat mai multe astfel de dosare începând cu luna iulie 2025, privind bancnote cu inscripții ce pot fi confundate cu cele autentice.

Autoritățile reamintesc că reproducerile care pot fi confundate cu bancnotele autentice sunt ilegale conform legislației și normelor Băncii Centrale Europene, chiar dacă poartă inscripții suplimentare sau sunt comercializate ca jucării.

Poliția recomandă cetățenilor prudență la primirea de bancnote și sesizarea imediată a organelor de poliție în cazul suspiciunilor.