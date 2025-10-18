DIICOT a cerut mandat de arestare pentru albanezul prins pe Aeroportul Otopeni cu 22 de kg de canabis în bagaje

Surse MEDIAFAX au declarat că în bagajele de cală ale albanezului (35 de ani) se aflau 22 kg de muguri de canabis (DETALII AICI!)

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi procurat drogurile din Grecia și le-a introdus în România cu o cursă de linie pe ruta Atena–București. Substanțele interzise, ambalate în 49 de pungi vidate, au fost ascunse într-un bagaj de cală.

Inculpatul a fost prins în flagrant de polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, iar acum el este acuzat de trafic internațional de droguri de risc.

Instanța Tribunalul din București urmează să se pronunțe asupra propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile.