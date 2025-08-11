Directorul INSCOP avertizează că blocul suveranist ar putea câștiga 60% din voturi în 2028

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a lansat un avertisment ferm: dacă tendințele politice actuale continuă, „suveraniștii” ar putea obține până la 60% din voturi la alegerile din 2028, scrie Aktual 24.

Potrivit datelor recente, acest avans ar transforma populismul radical în noul curent principal, dacă partidele pro-UE nu vor prezenta o alternativă credibilă.

De la margine la mainstream

Populismul radical, care avea un potențial de 30% în urmă cu patru ani, a ajuns la 33% la alegerile parlamentare din 2024.

Proiecțiile actuale indică un potențial de 60% până în 2028, în lipsa unei alternative reale.

Ștefureac a criticat clasa politică pentru aroganță, corupție și transformarea serviciului public într-o sursă de îmbogățire personală, alimentând un profund sentiment de nedreptate împărtășit de peste 75% dintre români.

Provocări pentru partidele pro-UE

Ștefureac consideră că partidele mainstream au două opțiuni: reforme reale și vizibile pentru recâștigarea încrederii publice sau imitarea populismului, riscând să fie depășite de cei care stăpânesc mai bine jocul radical.

El a subliniat că încă există o majoritate împotriva populismului radical, dar care va sancționa lipsa de curaj, viziune și schimbare.

Context istoric și social

Un sondaj INSCOP din iulie arată că 55,8% dintre români consideră comunismul mai degrabă bun pentru țară.

Aproape jumătate (48,4%) cred că se trăia mai bine înainte de 1989. 34.7% cred că se trăia mai rău, 13.2% că se trăia la fel, iar 3.7% nu știu sau nu răspund.

Persoanele care consideră că viața era mai bună înainte de 1989 sunt în special cei peste 60 de ani, cei cu studii primare, locuitorii din orașe mici sau mediul rural și cei cu venituri mai mici.

În schimb, cei care cred că viața era mai grea înainte de 1989 sunt în special bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București, persoanele cu venituri mai mari și angajații, indiferent de sectorul în care lucrează.

Ștefureac a concluzionat că forța politică ce va oferi o alternativă transparentă, competentă și patriotică, axată pe construirea de punți, ar putea „câștiga partida” împotriva extremismului în creștere.