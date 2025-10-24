Doi turiști, salvați după o misiune nocturnă a salvamontiștilor din Zărnești. La un pas de un deznodământ tragic

Serviciul Public Local Salvamont Zărnești a fost chemat joi seară, în jurul orei 20:30, să intervină pentru găsirea și evacuarea din masiv a doi turiști din Miercurea Ciuc, care au încercat coborârea pe traseul marcat cu triunghi roșu din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii.

Salvamontiștii spun că cei doi și-au încercat norocul forțând o coborâre directă care s-a încheiat deasupra pereților din Padina lui Raie, într-o zonă cu vegetație foarte deasă și fără o explicație rațională. Misiunea de salvare a fost extrem de dificilă.

„A trebuit să urcăm până în Vârful Ascuțit, apoi, pas cu pas, să urmărim urmele, fie alunecate, fie pășite, pe zăpadă, în coborâre prin versantul vestic al masivului Piatra Craiului. În jurul orei 2:30, am reușit să îi găsim pe cei doi „temerari”, iar singura soluție a fost urcarea înapoi spre vârf și retragerea prin Padinile Frumoase”, a transmis Serviciul Public Local Salvamont Zărnești.

Salvatorii spun că misiunea putea avea un deznodământ tragic: lipsa semnalului GSM sau descărcarea bateriilor telefoanelor ar fi însemnat, cel mai probabil, dispariția lor în acest masiv plin de labirinturi, unde, în condițiile date, nu ar fi reușit niciodată să îi mai găsească. La acest scenariu se adaugă și echipamentul lor rudimentar, potrivit doar pentru sezonul de vară și deloc pentru condițiile de acum.

Acțiunea de salvare s-a încheiat la ora 6:30, după 10 ore intense, pe timp de noapte, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului.