Doliu în presa din România: Jurnalista Ioana Popescu a murit la 45 de ani

Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Pe lângă profesia de jurnalistă, Ioana a fost scriitoare și actriță, relatează Cancan.

Jurnalista s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate. În ultima perioadă, starea ei se înrăutățise.

Conform aceleiași surse, jurnalista suferea de mai multe afecțiuni, între care hepatită C, varice esofagiene și ulcer.

Ioana Popescu era cunoscută pentru aparițiile sale televizate și pentru declarațiile controversate din spațiul public.

Jurnalista avea planuri de viitor alături de partenerul ei, cei doi urmând să călătorească la Roma, unde bărbatul intenționa să o ceară în căsătorie.

Vestea morții Ioanei Popescu a provocat un val de reacții în mediul online, unde colegi din presă și apropiați au transmis mesaje de condoleanțe.