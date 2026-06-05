Dosar penal după explozia dronei maritime din Portul Constanța

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu în cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2026, după ce în Portul Constanța a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar, cu armament la bord şi posibil explozibil.

Ulterior, prin ordonanță, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța,.

A fost dispusă începerea urmării penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și a infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive.

Portul Constanța: Anchetă de amploare după explozia dronei maritime

Din cercetările la fața locului, aflate în desfășurare, a rezultat că, în jurul orei 06:30, în zona Danei 78 a Portului Constanţa, a fost semnalată existenţa unei ambarcațiuni militare de culoare gri, eşuată, de tipul dronelor maritime.

Ambarcațiunea militară, fără inscripţii, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit.

Ulterior, în jurul orei 10:30, aceasta a explodat.