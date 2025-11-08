Drobeta Turnu Severin: O valiză abandonată dă de lucru brigăzii antitero și seamănă panică în oraș

O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile.

Bagajul a fost verificat de echipa specializată de intervenţie antitero, care a constatat că nu conține explozivi sau substanțe suspecte.

Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată, sâmbătă, printr-un apel la 112, de către o femeie, despre faptul că, la intersecția străzilor Kiseleff cu Moldovei, pe trotuar, se află un bagaj suspect, tip troller, de culoare gri.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și jandarmi, care au delimitat şi asigurat zona, au deviat traficul și au evacuat persoanele aflate în apropiere.

Valiza a fost abandonată dimineață, la 7.00

Potrivit IPJ Mehedinți, bagajul se afla pe trotuar, iar persoana care a sesizat prezența acestuia a precizat că valiza a fost abandonată de un bărbat, în cursul dimineții, în jurul orei 07:00.

Bagajul a fost verificat de către echipa specializată de intervenţie antitero, stabilindu-se faptul că acesta nu conține explozivi sau substanțe suspecte, bunul fiind predat polițiștilor în vederea identificării proprietarului.