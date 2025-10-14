Emanuel Ungureanu denunță nerespectarea regulilor de igienă la Spitalul Județean Suceava

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a criticat din nou starea de disciplină din sistemul sanitar românesc. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a semnalat faptul că angajați ai Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava au fost surprinși traversând strada în echipament medical, între clădirile veche și nouă ale unității.

„Lipsa de ordine și disciplină din sistemul sanitar este cauza principală a celor mai multe nenorociri. Priviți această imagine — doi angajați traversează strada îmbrăcați în echipament de spital, un peisaj cu care suntem complet obișnuiți”, a scris Ungureanu, subliniind că astfel de comportamente contribuie la menținerea României pe primul loc în Europa la infecții intraspitalicești.

Parlamentarul a cerut conducerii spitalului să aplice sancțiuni clare pentru încălcarea regulilor de igienă și a criticat Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru lipsa controalelor eficiente.

„Aștept măsurile noii managere a Spitalului Clinic Județean Suceava, Larisa Blanari, nașa de cununie a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. De la DSP Suceava mă aștept să-și scoată angajații din shaormerii și pizzerii și să mai intre și în spitalele din Suceava, ideal, neanunțați, cum nu obișnuiesc…”, încheie Ungureanu.