Expert în călătorii dezvăluie UN NOU TRUC foarte simplu pentru a rezerva bilete de avion ieftine

Există mai multe tehnici pe care călătorii le folosesc pentru a reduce cheltuielile, de la cupoane la alegerea perioadelor mai puțin aglomerate pentru călătorie, scrie Dailymail.

Însă un expert în călătorii a dezvăluit trucul foarte simplu pe care îl folosește pentru a rezerva zboruri ieftine pentru vacanțele sale.

Richard Edwards, șeful Vibra Media, a explicat pentru Hello! exact ce face pentru a obține călătorii mai accesibile. El a spus că mulți turiști caută zborurile „în același mod exact” de fiecare dată.

„Companiile aeriene folosesc prețuri dinamice care se schimbă constant, dar majoritatea oamenilor caută ca și cum prețurile ar fi fixe. Aici pierd bani”, a adăugat el.

Tehnici precum urmărirea a ceea ce caută utilizatorii sunt folosite pe unele site-uri de călătorii și pot influența prețul biletelor.

Prețurile biletelor pot crește dacă site-ul observă o creștere bruscă a căutărilor

Richard a explicat că prețurile biletelor pot crește dacă site-ul observă o creștere bruscă a căutărilor pentru o anumită rută, iar călătorii s-ar putea să nu vadă opțiuni mai ieftine.

Pentru a găsi oferte bune, expertul folosește funcția Explore de la Google pentru a căuta zboruri.

„Deschide Google Flights, introdu orașul de plecare, dar lasă destinația complet liberă. Apoi dă click pe vizualizarea hărții. Brusc, poți vedea prețurile pentru zboruri către zeci de orașe din Europa, afișate vizual”, explicat el.

Acest instrument util arată mai multe opțiuni de destinație la prețuri diferite și este practic pentru a vedea costul călătoriilor în orașe apropiate.

Există chiar și opțiunea de a seta alerte pentru când prețul unui anumit zbor scade. Aceasta permite călătorului să profite imediat de ofertă și să economisească bani pentru călătorii.

„Când folosești instrumente precum Explore Map în mod strategic, nu accesezi inventar ascuns, ci vezi pur și simplu întreaga imagine a ceea ce este disponibil”, a adăugat Richard.

El a povestit cum a ajutat un prieten să economisească 260 de lire pentru un zbor către Italia folosind acest truc inteligent.

Cel mai nou truc pentru a economisi bani: ChatGPT

Un alt expert, Casper Opala, a declarat că a descoperit cea mai bună metodă pentru a economisi bani la biletele de avion — și a spus că este mai eficientă decât folosirea motoarelor de căutare populare, cum ar fi Google Flights și Skyscanner.

Creatorul de conținut financiar, cunoscut sub numele de Casper Capital, împărtășește frecvent sfaturi pentru economisirea banilor și recomandă adesea metode de a reduce costurile pentru zboruri și vacanțe.

Postând pe Facebook, Casper, care locuiește în Chicago, a dezvăluit că a plătit 92 de dolari (68,52 lire) pentru un zbor care, spune el, ar fi trebuit să coste 1.050 de dolari (783 lire) — folosind ChatGPT, pe care îl descrie ca fiind „agentul tău de turism personal” care „descoperă ceea ce Google trece cu vederea”.

Descriind software-ul de inteligență artificială ca „noul tău agent de turism”, el detaliază șapte pași pentru a garanta costuri mai mici la zboruri.