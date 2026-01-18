UPDATE. Explozie într-un bloc din Buzău, o persoană rănită

UPDATE

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Sănătății, pacientul este un bărbat, în vârstă de 64 de ani. Acesta prezintă arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corporală.

Din evaluările inițiale, căile respiratorii superioare (CRS) nu au fost afectate.

Echipajul ​Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Buzău a stabilizat victima la fața locului, ulterior aceasta fiind transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Știrea inițială

Pompierii buzoieni intervin, duminică, în urma unei explozii produse într-un bloc de pe Aleea Industriei, municipiul Buzău. O persoană a fost rănită.

Din primele verificări, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze, fără a se declanșa un incendiu, potrivit ISU Buzău. În urma incidentului, o persoană a fost rănită, primind îngrijiri medicale la fața locului.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de pompieri și prim-ajutor, inclusiv o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Pentru siguranța locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar reprezentanții distribuitorului de gaze sunt prezenți pentru verificări și remedierea situației.

Pompierii continuă asigurarea zonei și evaluarea eventualelor pagube. Cauza exactă a exploziei va fi stabilită după finalizarea cercetărilor.