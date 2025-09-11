FBI oferă recompensă pentru căutarea atacatorului lui Charlie Kirk

FBI oferă o recompensă de 100.000 de dolari pentru găsirea persoanei care l-a împușcat pe Charlie Kirk. De asemenea, anchetatorii au publicat primele fotografii ale unui bărbat care ar putea fi cel căutat de numeroși polițiști și agenți federali. Kirk a fost împușcat miercuri într-un campus din Utah.

FBI oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care duc la identificarea și arestarea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru împușcarea a lui Charlie Kirk, potrivit CNN.

FBI a anunțat recompensa pe X, la scurt timp după ce biroul FBI din Salt Lake City a publicat imagini cu „o persoană de interes”. Inițial, anchetatorii au refuzat să publice imagini spunând că ar putea împiedica operațiunea de prindere a criminalului. De asemenea, anchetatorii îi roagă pe toți cei care au informații, fotografii sau filmări legate de incident să contacteze Poliția.

Anterior, anchetatorii americani au găsit o armă și mai multe urme care par să aparțină celui care a tras asupra lui Charlie Kirk. De asemenea, ei au refăcut drumul asasinului cu ajutorul camerelor video din campus.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment de la campusul universitar din Utah.