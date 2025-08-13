Femeie de 66 de ani, reţinută pentru că vindea heroină şi metadonă cu sume între 250 şi 400 lei

Doi bărbaţi şi o femeie au fost reţinuţi miercuri de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc.

Ancheta a fost realizată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti –Serviciul Antidrog şi de procurorii DIICOT– Structura Centrală.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada iunie – august 2025, femeia, de 66 de ani, ar fi procurat, deţinut şi vândut diverse cantităţi de heroină şi metadonă (droguri de mare risc), cu sume cuprinse între 250 şi 400 de lei.

„Cercetările efectuate au relevat că o parte dintre drogurile de mare risc ar fi fost depozitate în locuinţa bărbatului de 46 de ani, iar tranzacţionarea lor ar fi fost realizată de femeie cu sprijinul bărbatului de 35 de ani. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de substanţă interzisă, iar în urma a două percheziţii efectuate pe parcursul zilei de ieri, 12 august, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 43 de grame de heroină, parţial porţionate şi ambalate (75 de doze) în scopul comercializării, cântare electronice de precizie, diverse comprimate, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă”, transmite, miercuri, Poliţia Română.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, miercuri, reţinerea celor trei persoane, ulterior, fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile. Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.