Forțele Navale Române continuă căutările în cazul remorcherului „Astana” scufundat la Midia

Forțele Navale Române anunță că acțiunile de sprijin pentru căutarea persoanelor dispărute după scufundarea remorcherului „Astana” în zona portului Midia, incident petrecut miercuri, 18 martie, continuă sâmbătă.
Petre Apostol
21 mart. 2026, 10:50, Social

Sâmbătă dimineață Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în zona maritimă unde nava este scufundată, anunță într-un comunicat Ministerul Apărării Naţionale.

Personalul Centrului 39 Scafandri și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” au fost, de asemenea, mobilizați în portul Midia.

În seara zilei de 18 martie, militarii Centrului 39 Scafandri, care au intervenit cu nava „Grigore Antipa” și șalupa „MARTE” – 106, au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia, la 26 de metri adâncime.

Echipele au recuperat de la bord corpul uneia dintre victime, care a fost transportat în portul militar Constanța și predat autorităților competente.

Acțiunile de căutare și recuperare continuă, iar Forțele Navale acționează în colaborare cu celelalte structuri implicate pentru gestionarea situației, se mai arată în comunicat.

