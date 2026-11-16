FOTO. El este tânărul care ar fi atacat un livrator străin în București, după ce i-a furat bicicleta. Ce spun vecinii despre agresor

Incidentul s-a petrecut în București, după ce cetățeanul din Sri Lanka, angajat al unui restaurant, a intrat într-un magazin pentru a face cumpărături.

Bărbatul și-a lăsat bicicleta sprijinită de un perete, în apropierea intrării, iar în timp ce aștepta la casa de marcat a observat că un necunoscut s-a urcat pe aceasta și a plecat.

Momentul furtului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

A încercat să își recupereze bicicleta, dar a fost bătut

Victima a ieșit imediat din magazin și a pornit în urmărirea suspectului, în speranța că își va recupera bicicleta.

Între cei doi a izbucnit un conflict fizic, în timpul căruia s-au îmbrâncit și s-au lovit. Martorii au povestit pe rețelele de socializare că individul a făcut inclusiv comentarii rasiste la adresa livratorului.

O angajată a supermarketului a încercat să intervină pentru a opri agresiunea și a sunat la numărul de urgență 112.

Potrivit unui martor, cetățeanul din Sri Lanka s-ar fi lovit la cap în timpul altercației.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri victimei. Bărbatul a refuzat însă transportul la spital.

Agresorul, un tânăr de 20 de ani. Ce spun oamenii din cartier

După incident, suspectul a fugit, dar a fost identificat de polițiști în urma verificărilor.

Tânărul, în vârstă de 20 de ani, a fost prins luni, 16 noiembrie, și reținut.

Potrivit Știrilor Pro TV, mai mulți oameni din zonă susțin că tânărul ar fi fost implicat și în alte incidente asemănătoare.

Unii localnici afirmă că astfel de episoade s-ar fi produs pe fondul consumului de droguri. Aceste afirmații nu au fost confirmate de anchetatori, urmând să fie verificate în cadrul cercetărilor.

Suspectul este cercetat pentru tâlhărie calificată

Polițiștii continuă cercetările pentru tâlhărie calificată, infracțiune care presupune folosirea violenței sau a amenințărilor în legătură cu sustragerea unui bun, în condițiile agravante prevăzute de lege.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea și dacă suspectul a fost implicat și în alte fapte.

Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.