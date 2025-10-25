Generalul Vlad Gheorghiță, șeful armatei: Armata nu este doar o instituție, este o stare de spirit

„Astăzi, de ziua Armatei Române, îi cinstim pe cei care au făcut posibilă libertatea noastră, eroii care în urmă cu 81 de ani au eliberat ultima palmă de pământ românesc, dar și pe cei care acum poartă uniforma și își fac datoria în tăcere în poligoane, în misiuni departe de casă”, a declarat generalul, într-un discurs, subliniind continuitatea angajamentului militar în slujba națiunii.

„Armata nu este doar o instituție, este o stare de spirit, este liniștea pe care o simți știind că cineva veghează. E hotărârea de a merge înainte chiar și atunci când e greu”, a mai spus el.

Generalul a atras atenția asupra pericolelor dezinformării și neîncrederii, afirmând că „în jurul nostru se duc și alte lupte, lupte pentru adevăr, pentru mințile și încrederea oamenilor”, dar a reafirmat că „Armata României rămâne o certitudine, o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă înainte de toate pentru pace”.

„Așa cum Iașul a fost cândva scutul României, tot așa rămâne armata astăzi. Un reper de stabilitate, încredere și demnitate”, a încheiat generalul Vlad Gheorghiță.