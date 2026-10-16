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Grav accident în Craiova. A fost implicat un autobuz cu 20 de persoane. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție

Autoritățile au activat planul roșu de intervenții în municipiul Craiova, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autobuz .
Grav accident în Craiova. A fost implicat un autobuz cu 20 de persoane. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 oct. 2026, 09:20, Social
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Potrivit ISU Dolj, accidentul a avut loc vineri dimineață, în municipiul Craiova, pe strada Brestei. Accidentul rutier s-a produs între un autoturism și un autobuz de transport persoane. Din primele informații sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale (1 în SCR). A fost activat planul roșu de intervenție începând cu ora 09:05.

„În urmă cu scurt timp, în municipiul Craiova, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autobuz destinat transportului de persoane.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a evenimentului și acordarea asistenței medicale persoanelor afectate.

Din primele informații, în accident sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale. O persoană se află în stare critică, în stop cardio-respirator.

La fața locului intervin echipaje de pompieri și medicale, cu următoarele mijloace: 1 autospecială de stingere, 1 descarcerare, 2 ambulanțe SMURD, 1 autospecială pentru transportul personalului și victimelor multiple și 1 echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Dolj.

 

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