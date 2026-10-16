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Grav accident la Craiova. A fost implicat un autobuz, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. O persoană a murit

Autoritățile au activat planul roșu de intervenții în municipiul Craiova, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autobuz .
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Laurentiu Marinov
16 oct. 2026, 09:20, Social
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UPDATE: O persoană a fost declarată decedată

În urma evenimentului rutier, șase persoane au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. O altă persoană a fost declarată decedată.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Dolj, accidentul a avut loc vineri dimineață, în municipiul Craiova, pe strada Brestei. Accidentul rutier s-a produs între un autoturism și un autobuz de transport persoane. Din primele informații sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale (1 în SCR). A fost activat planul roșu de intervenție începând cu ora 09:05.

„În urmă cu scurt timp, în municipiul Craiova, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autobuz destinat transportului de persoane.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a evenimentului și acordarea asistenței medicale persoanelor afectate.

Din primele informații, în accident sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale. O persoană se află în stare critică, în stop cardio-respirator.

La fața locului intervin echipaje de pompieri și medicale, cu următoarele mijloace: 1 autospecială de stingere, 1 descarcerare, 2 ambulanțe SMURD, 1 autospecială pentru transportul personalului și victimelor multiple și 1 echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Dolj.

 

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