HELL sărbătorește 20 de ani, cu Michele Morrone, la evenimentul aniversar din București

Evenimentul este una dintre cele mai spectaculoase activări regionale ale brandului HELL în acest an: o aniversare remarcabilă din punct de vedere vizual, dar și una bazată pe experiențe, creată atât pentru consumatori, cât și pentru parteneri. Scopul acesteia nu este doar de a marca călătoria de 20 de ani a brandului, ci și de a o transforma într-o experiență live, memorabilă, prin intermediul unor invitați speciali și a unor momente importante cu partenerii, prin activități concepute să creeze impact.

Unul dintre invitații speciali ai evenimentului este Michele Morrone, a cărui prezență va spori și mai mult prestigiul și exclusivitatea aniversării. Vedeta va înmâna personal premiile HELL Perfect Store, dedicate celor mai impresionante și creative magazine partenere ale brandului. Recunoașterea meritelor partenerilor reprezintă o componentă esențială din eveniment, deoarece aniversarea HELL nu este doar despre brand, ci și despre parteneriatele care au contribuit la succesul acestuia în ultimii douăzeci de ani.

Unul dintre cele mai spectaculoase și incitante momente din zi va fi alocat seifului HELL, una dintre cele mai mari atracții ale evenimentului. Provocarea de a-l deschide este deschisă tuturor participanților cu vârsta de peste 18 ani, care aduc un produs HELL cu ei. În schimbul acestui produs vor primi un cod unic și o oportunitate de a debloca seiful.

Recompensa este una de excepție: câștigătorul care reușește să deschidă seiful va lua acasă 10.000 de euro, un palet de băuturi HELL și un trening premium HELL Fight. Această activare unică îmbină participarea în persoană, o experiență puternică la fața locului și o atmosferă de sărbătoare perfectă pentru o aniversare atât de importantă.

„Pentru noi, cea de-a XX-a aniversare nu este doar o etapă importantă, ci și o oportunitate de a oferi ceva înapoi comunității cu sprijinul căreia am construit acest brand. Consumatorii și partenerii sunt prioritatea noastră și, totodată, motivul pentru care facem ceea ce facem în fiecare zi și am conceput acest eveniment cu gândul la ei, pentru că vrem să le oferim o experiență cu adevărat importantă”, a declarat Adrienn Popovics, Directorul Internațional de Comunicare și Marketing al HELL.

Evenimentul aniversar HELL va avea loc pe 21 aprilie 2026, la Băneasa Shopping City, din București și va fi o sărbătoare demnă de primii douăzeci de ani ai brandului: o întâlnire la scară largă, cu partenerii și consumatorii deopotrivă, unde spectacolul, experiența, recunoașterea și entuziasmul se întâlnesc într-o o zi memorabilă.

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 4 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL NEW GEN – o nouă generație de băuturi funcționale, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase.

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.