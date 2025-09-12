Hopincă, despre școli și grădinițe: „La stat, mai bine decât la privat”

Primăria Sectorului 2 a modernizat 49 de școli și grădinițe pentru noul an școlar.

Primăria Sectorului 2 anunță că a modernizat în această vară 49 de școli și grădinițe.

La începutul noului an școlar, reprezentanții administrației locale s-au întâlnit cu directorii unităților de învățământ pentru o ședință de lucru menită să identifice soluții pentru buna desfășurare a procesului educațional.

„Pentru educație, vom găsi mereu soluții”

„La stat mai bine decât la privat. Acesta este obiectivul Primăriei Sectorului 2”, scrie pe Facebook Rareș Hopincă.

El a subliniat importanța colaborării dintre școli, administrația locală și comunitate, astfel încât copiii să învețe în condiții moderne, sigure și stimulative.

„Nu trecem printr-o perioadă ușoară din punct de vedere al finanțărilor și resurselor alocate, însă vreau să dau un mesaj clar: pentru educație vom găsi întotdeauna soluții”, încheie Hopincă.