IGSU: Incendii de amploare în județele Giurgiu și Mehedinți, o fabrică este în pericol

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că incendii de amploare se manifestă simultan în județele Giurgiu și Mehedinți. În pericol sunt o fabrică de mase plastice, un depozit de cereale, o fermă și mai multe gospodării.

Potrivit IGSU, în județul Giurgiu, în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Vântul puternic a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de mase plastice. Pentru a opri propagarea incendiului, la fața locului acționează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și cinci de la ISU București-Ilfov.

IGSU mai anunță că o altă situație dificilă se înregistrează în județul Mehedinți, unde incendiile s-au extins pe terenuri din Vânjuleț și Burila Mică. Acolo, echipajele intervin pentru a limita mai multe focare care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă.

Pentru protecția cetățenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

Intervenția este extrem de dificilă, flăcările răspândindu-se rapid cu ajutorul vântului. În sprijin au fost trimise echipaje suplimentare din județele Dolj și Gorj, iar efectivele ISU Mehedinți au fost suplimentate cu personal aflat în ture libere.

„Pe fondul codului roșu de caniculă și al secetei accentuate, pompierii fac următorul apel ferm către populație. Arderea vegetației uscate este interzisă! Orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce amenință vieți, locuințe, culturi agricole și fondul forestier. Lupta cu focul continuă pe mai multe fronturi, iar vigilența și responsabilitatea fiecărui cetățean pot face diferența între un incident izolat și o tragedie de proporții”, avertizează reprezentanții IGSU.