IGSU: Modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri

Pentru a asigura un răspuns comun eficient, fiecare modul a desfăşurat câte un exerciţiu demonstrativ, urmat de prezentarea tehnicii şi echipamentelor din dotare.

„Ulterior, echipele de management au purtat discuţii aplicate privind procedurile şi tehnicile de intervenţie, cu scopul de a lucra împreună ca o singură echipă. Toate aceste activităţi s-au desfăşurat alături de ofiţerii eleni, în directă colaborare cu autorităţile gazdă, care coordonează permanent activitatea modulelor internaţionale”, precizează reprezentanţii IGSU, pe Facebook.

Potrivit acestora, în zilele următoare vor continua sesiunile de pregătire comună, schimbul de experienţă şi activităţile practice, astfel încât, în cazul unei intervenţii reale, pompierii români şi francezi să fie complet integraţi şi să acţioneze unitar, în sprijinul comunităţilor din Grecia.