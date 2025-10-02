IGSU: Motopompe și autospeciale trimise în Dolj și Olt. Județele se află sub Cod roșu de ploi

Astfel, de ISU Hunedoara și ISU Timiș vor merge către ISU Dolj:16 motopompe, 4 autocamioane, două microbuze și două autospeciale pentru muncă operativă, iar din cadrul ISU Brașov și ISU Sibiu vor merge în Olt 16 motopompe, 3 autocamioane, două microbuze și 3 autospeciale pentru muncă operativă.

Decizia a fost luată pentru acoperirea optimă a misiunilor, anunță IGSU.

Potrivit ANM, în județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

Avertizarea cod roșu este valabilă de joi, de la ora 18:00, până vineri, la ora 21.00.