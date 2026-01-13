Prima pagină » Social » Ilfov. Pacientă agresată de un asistent medical la spitalul din Bălăceanca

Ilfov. Pacientă agresată de un asistent medical la spitalul din Bălăceanca

O pacientă de 30 de ani a fost agresată de un asistent medical de la spitalul din Bălăceanca, județul Ilfov. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv la domiciliu.
Ilfov. Pacientă agresată de un asistent medical la spitalul din Bălăceanca
Cosmin Pirv
13 ian. 2026, 12:16, Social

IPJ Ilfov anunță că a fost sesizat la sfârșitul săptămânii trecute despre un incident care ar fi avut loc în cadrul unei unități spitalicești, din comuna Cernica, sat Bălăceanca.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, după ce un bărbat de 58 de ani ar fi agresat fizic o femeie în vârstă de 30 de ani.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că victima era pacientă în spital, iar bărbatul asistent medical.

În urma cercetărilor, polițiștii l-au reținut pe bărbat, iar ulterior instanța de judecată a dispus măsura arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor