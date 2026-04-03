„În așteptarea Învierii”. Un proiect comunitar dedicat Sărbătorilor Pascale, organizat de Primăria Sectorului 2

„În așteptarea Învierii” este un eveniment gratuit organizat de Primăria Sectorului 2 pentru copii și familii, cu activități creative și distractive, menit să aducă comunitatea împreună și să celebreze spiritul sărbătorilor pascale.
„În așteptarea Învierii”. Un proiect comunitar dedicat Sărbătorilor Pascale, organizat de Primăria Sectorului 2
Departamentul Social
03 apr. 2026, 14:31, Social

Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, organizează prima ediție a proiectului comunitar În așteptarea Învierii, un eveniment dedicat copiilor și familiilor din comunitate, menit să aducă împreună bucuria, creativitatea și spiritul sărbătorilor pascale.

Evenimentul va avea loc în perioadele 04-05 aprilie 2026 și 10-11 aprilie 2026, în intervalul orar 11:00-19:00, la sediul DGASPC Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 301. Participarea este gratuită.

„Ne dorim ca Sectorul 2 să fie o comunitate în care copiii și familiile să aibă cât mai multe ocazii de a petrece timp împreună, de a crea, de a se bucura și de a simți spiritul sărbătorilor. Evenimentul «În așteptarea Învierii», aflat la prima ediție, este un proiect pentru comunitate și despre comunitate. Prin astfel de inițiative, ne propunem să aducem oamenii mai aproape unii de alții și să transformăm spațiul comunitar într-un loc al bucuriei, al creativității și al solidarității”, a declarat Rareș Hopincă, primarul sectorului 2.

Proiectul își propune să ofere copiilor și familiilor un spațiu de întâlnire și activități recreative, educative și artistice, într-o atmosferă specifică sărbătorilor pascale.

Pe parcursul evenimentului vor fi organizate ateliere creative, activități de pictură, face painting, modelaj, activități interactive pentru copii, precum și momente artistice și surprize muzicale.

„Prin organizarea acestui eveniment, Primăria Sectorului 2, prin DGASPC Sector 2, își propune să susțină inițiativele comunitare, să încurajeze creativitatea copiilor și să ofere familiilor oportunități de petrecere a timpului liber într-un cadru sigur, prietenos și educativ”, a declarat Alexandra Dobre, director general adjunct al DGASPC Sector 2.

„În așteptarea Învierii” se dorește a fi începutul unei tradiții dedicate comunității Sectorului 2, un eveniment care să aducă împreună copiii, părinții și bunicii în spiritul solidarității, al bucuriei și al sărbătorilor pascale.

Accesul la eveniment este gratuit, iar toți copiii și familiile din comunitate sunt bineveniți să participe.

