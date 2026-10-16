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În ce a constat reforma ROMSILVA. Diana Buzoianu trage linie, pe final de mandat la Ministerul Mediului

Diana Buzoianu face bilanțul reformelor din mandatul pe care îl are la Ministerului Mediului. Ministrul USR spune că a aprobat și bugetul ROMSILVA, companie care ar trebui să înregistreze un profit de 105 milioane de lei.
În ce a constat reforma ROMSILVA. Diana Buzoianu trage linie, pe final de mandat la Ministerul Mediului
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
16 oct. 2026, 13:55, Social
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Ministra Mediului, Diana Buzoianu, face bilanțul reformelor, pe final de mandat. Întrucât, un nou Guvern, condus de Luca Niculescu, ar putea să se instaleze săptămâna viitoare, Buzoianu a prezentat ce a făcut și ce lasă în urmă la ministerul pe care l-a condus mai bine de un an.

Bugetul ROMSILVA, aprobat

Diana Buzoianu a aprobat vineri și bugetul ROMSILVA, despre care spune că va avea un profit de sute de milioane de lei.

Am aprobat astăzi și bugetul ROMSILVA. Avem un buget care va cuprinde un profit peste 105 milioane de lei, un buget care va cuprinde banii necesari pentru GPS-ul instalat pe toate mașinile ROMSILVA și banii necesari pentru bodycam-urile pentru absolut toți pădurarii”, a declarat ministrul, într-o conferință de presă.

Ce urmează la Ministerul Mediului

Ministra Mediului spune că este nevoie, în continuare, de măsuri în această companie a statului. ROMSILVA ar mai avea nevoie de acțiuni care să ofere mai multă siguranță pentru angajați.

Este clar că avem nevoie de o siguranță mai mare a oamenilor care cu adevărat se duc să lupte împotriva mafii lemnului și își pun viața în pericol în momentul în care fac asta”, a concluzionat ministrul.

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