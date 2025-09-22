Incendiu într-un bloc din Mediaş: 20 de persoane, între care patru copii, evacuate

Potrivit ISU Sibiu, incendiul a izbucnit într-un apartament situat la etajul 4, pe strada Luncii, din municipiul Mediaş.

Pompierii s-au mobilizat cu două autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj SMURD.

Până la sosirea forţelor, 16 adulţi şi patru copii s-au autoevacuat, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, cu flacără şi degajări de fum.

Incendiul a fost lichidat prompt, dar apartamentul a fost afectat în totalitate, precum şi bunurile din interior. De asemenea, au fost afectate de fum şi holul şi casa scării din interiorul blocului.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire.