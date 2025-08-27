Flăcările, încă nestinse complet în această dimineață, au generat un nor dens de fum și o creștere alarmantă a nivelului de poluare în mai multe zone ale Capitalei.

Contactat de Mediafax, Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu, a explicat că valorile concentrațiilor de poluanți în atmosferă au crescut constant după ora 23:00, mai întâi în zona Obor–Voluntari, apoi spre Colentina și Mihai Bravu. În această dimineață, poluarea a atins un vârf în sudul orașului.

„În zona Berceni s-au înregistrat depășiri importante, de peste 200 de micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă un nivel mult mai mare decât valoarea maximă admisă. Aerul a fost irespirabil în anumite intervale”, a precizat Corlan.

Potrivit acestuia, 10 autospeciale încă acționează în aceste momente pentru lichidarea incendiului, iar Garda de Mediu va demara investigații pe teren imediat ce intervenția pompierilor va fi finalizată. Inspectorii vor verifica dacă operatorul complexului a respectat măsurile de prevenție și dacă în depozite nu se aflau și alte produse, precum substanțe chimice, care ar fi necesitat autorizație specială. În caz contrar, ar putea fi aplicată o amendă de până la 60.000 de lei și chiar suspendarea activității.

În paralel, Agenția Națională pentru Protecția Mediului monitorizează calitatea aerului cu autolaboratoare mobile. Cele mai mari concentrații au fost înregistrate în sudul Capitalei, însă valori ridicate au fost raportate și în alte puncte. Datele sunt comunicate din oră în oră populației.

„Chiar dacă nivelurile rămân ridicate, acestea sunt într-o scădere constantă. Dacă condițiile atmosferice vor fi favorabile, estimăm că până în a doua parte a zilei aerul va deveni din nou respirabil”, a adăugat șeful Gărzii de Mediu.

Până la revenirea la normal, autoritățile recomandă populației să evite zonele afectate, să țină geamurile închise și să urmărească mesajele oficiale de informare.