Incendiu la o casă din Baicoi, județul Prahova. O victimă carbonizata a fost identificată

UPDATE:

Incendiul se manifestă generalizat la un saivan de 300 mp, o rulotă și 10 tone de furaje.

Salvatorii au identificat o victimă carbonizată.

În prezent, pompierii depun eforturi pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Știrea inițială:

Potrivit primelor informații, flăcările s-au extins la întreaga construcție, iar două persoane ar putea fi blocate în interior.

Intervin trei autospeciale cu apă și spumă ale pompierilor, precum și o ambulanță SMURD.

Situația este în evoluție, echipajele de intervenție luptându-se cu focul pentru a-l stăpâni cât mai repede.