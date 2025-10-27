Prima pagină » Social » Incendiu la o casă din Baicoi, județul Prahova. O victimă carbonizata a fost identificată

Incendiu la o casă din Baicoi, județul Prahova. O victimă carbonizata a fost identificată

Un incendiu violent a cuprins, luni, o locuință particulară din cartierul Țintea, Baicoi, județul Prahova.
Andreea Tobias
27 oct. 2025, 08:26, Social

UPDATE:

Incendiul se manifestă generalizat la un saivan de 300 mp, o rulotă și 10 tone de furaje.

Salvatorii au identificat o victimă carbonizată.

În prezent, pompierii depun eforturi pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Știrea inițială:

Potrivit primelor informații, flăcările s-au extins la întreaga construcție, iar două persoane ar putea fi blocate în interior.

Intervin trei autospeciale cu apă și spumă ale pompierilor, precum și o ambulanță SMURD.

Situația este în evoluție, echipajele de intervenție luptându-se cu focul pentru a-l stăpâni cât mai repede.