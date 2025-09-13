Incendiu la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 07:55, la Penitenciarul Găeşti, fiind semnalat printr-un apel la 112, anunţă ISU Dâmboviţa.

La faţa locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi două echipaje SMURD.

Flăcările s-au manifestat într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii.

Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate preventiv.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii acţionează pentru îndepărtarea efectelor negative. Din primele informaţii, nu au fost înregistrate victime.