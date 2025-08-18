Incident. Departamentul de Poliție din New York îi sfătuiește pe oameni să evite Times Square

Departamentul de Poliție din New York îi sfătuiește pe oameni să evite Times Square. În zonă se desfășoară o anchetă a Poliției, anunță autoritățile.

Departamentul de Poliție din New York a sfătuit oamenii luni, să evite Times Square din Manhattan „din cauza unei anchete în curs”, potrivit Le Figaro.

„Evitați zona străzii West 43rd Street și a 7-a Avenue din Manhattan… Așteptați-vă la vehicule de urgență și întârzieri în zona înconjurătoare”, a transmis departamentul de poliție pe X.

O zonă a fost închisă traficului. Angajații aflați într-o clădire din centrul zonei blocate au fost rugați să se îndepărteze de ferestre. Poliția nu a oferit detalii despre operațiune. Zona este în mod normal foarte aglomerată.