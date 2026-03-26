Indemnizații de handicap obținute cu acte false în Mehedinți. Polițiștii fac 21 de percheziții

Potrivit IGPR, perchezițiile au loc la locuințele a 21 de persoane din Mehedinți bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Astfel, în cursul anului 2025, DGASPC Mehedinți a sesizat faptul că două persoane au depus cereri pentru încadrare în grad de handicap, respectiv revizuire în grad de handicap, la care au anexat documente medicale despre care exista suspciunea că sunt false.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2025, o femeie de 39 de ani, din comuna Șimian, ar fi falsificat documente medicale pentru 23 de persoane, documente care au fost înmânate beneficiarilor și care au fost folosite pentru întocmirea dosarelor medicale, pentru completarea acestora și pentru a convinge comisia de evaluare și încadrare în grad de handicap că persoanele respective suferă de anumite afecțiuni medicale.

Ulterior, actele medicale au fost folosite la DGASPC Mehedinți și, în baza acestora, pentru toate cele 23 de persoane au fost emise certificate de încadrare în grad și tip de handicap, iar beneficiarii au primit indemnizații necuvenite în valoare de 1.384.891 de lei.

21 de persoane sunt duse la sediul IPJ Mehedinți pentru audieri.