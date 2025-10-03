Informare IGI: Numărul avizelor de muncă pentru străini a ajuns la 72% din cel aprobat

Majoritatea avizelor au fost eliberate pentru lucrători permanenți, fiind înregistrate 84.125 de astfel de documente. Totodată, 262 de persoane au primit aviz de angajare ca lucrători detașați, 214 avize au fost pentru lucrători înalt calificați, iar 177 de avize au fost acordate pentru lucrători sezonieri.

Alte 43 de avize au fost emise pentru lucrători ICT – respectiv persoane transferate în cadrul aceleiași companii, în timp ce 4 avize au fost acordate pentru lucrători au pair și un aviz pentru lucrător stagiar.

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță că sprijină angajatorii din România prin digitalizarea și eficientizarea procedurilor de emitere a avizelor.