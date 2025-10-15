INFOTRAFIC: Aglomerație pe A1 la intrarea în București și pe Centura Capitalei

Circulația rutieră este restricționată pe Autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 177, pe sensul de mers către Constanta, în zona localității Peștera, județul Constanța, în urma unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. Sunt impuse restricții de trafic pe banda de accelerare si prima bandă, valorile de trafic fiind reduse.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A3 București – Ploiești, DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Este semnalată aglomerație pe sensul de intrare în Capitală al Autostrăzii A1 București – Pitești, începând din localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu, dar și pe Centura Capitalei, pe raza localităților Bragadiru, Domnești, Chiajna și Pantelimon.

Polițiștii reamitesc că, începând din data de 8 octombrie, circulația rutieră este oprită temporar pe DN 7C Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), județul Sibiu. Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

De asemenea, începând din data de 6 octombrie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea). Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.