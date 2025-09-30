Prima pagină » Social » Ceață densă pe mai multe drumuri din țară: vizibilitate redusă sub 50 de metri

Centrul INFOTRAFIC avertizează șoferii că traficul este afectat de ceață densă pe drumuri din județele Mureș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți, unde vizibilitatea scade pe alocuri sub 50 de metri. Poliția recomandă prudență maximă și adaptarea vitezei la condițiile meteo.
Ceață densă pe mai multe drumuri din țară: vizibilitate redusă sub 50 de metri
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Gabriel Pecheanu
30 sept. 2025, 07:08, Social

Ceața densă afectează vizibilitatea pe mai multe drumuri din județele Mureș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți, unde pe alocuri aceasta scade sub 50 de metri.

Centrul Infotrafic anunță că nu există drumuri naționale sau autostrăzi închise, iar pe principalele artere precum A2 București-Constanța, A3 București–Ploiești, DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu circulația se desfășoară fluent, pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună.

Probleme sunt semnalate pe A1 București–Pitești, la intrarea în Capitală, pe raza localității Bolintin Vale, unde se execută lucrări la carosabil, dar și pe Centura Bucureștiului, în zonele Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon, unde valorile de trafic sunt în creștere.

Poliția recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze distanța față de vehiculul din față, să folosească luminile corespunzător și să se asigure bine înainte de orice manevră pentru a evita producerea unor accidente.