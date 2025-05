Internarea lui Eminescu a fost premeditată? Detalii din jurnal despre starea poetului înainte de a fi internat la sanatoriu, dezvăluite de Alin Comșa

Alin Comșa, profesor de psihologie și autor al cărții ”Portretele lui Eminescu”, a dezvăluit detalii despre relația genialului poet cu mentorul său, Titu Maiorescu, academician și critic literar, în ediția recentă „Altceva cu Adrian Artene”. Potrivit lui Alin Comșa, legătura din Maiorescu și Eminescu a fost afectată de invidia criticului literar față de marele poet.

„Titu Maiorescu, să nu uităm, este înger și demon, este cel care totuși publică aceste cărți, este cel care, pentru a doua fotografie, cea de la Junimea, știm clar că Titu Maiorescu i-a dat banii, nu doar pentru poză, i-a dat banii și pentru a se tunde și pentru a se bărbieri. L-a sprijinit până la un moment dat, când parcă ar fi zis gata, băiatul ăsta a crescut prea mult să ne oprim aici.

O să zic ceva care, pentru mine, e tulburător. Faptul că s-a opus împotriva căsătoriei lui Eminescu cu Veronica, asta mi se pare unul dintre cele mai rele, pentru că Eminescu, evident, a iubit-o pe Veronica. Știm că au avut și un copil care se pare că a murit, odată ce a fost născut, dar cam de acolo lucrurile se rup a doua oară, pentru că se mai rupseseră în 1883, în 28 iunie, dar a doua oară, cam de acolo se rup din nou, foarte tare lucrurile, iar Eminescu se poziționează în acest status de genul nu am bani, nu am puterea, nu am sprijinul financiar pentru a crea o familie, pentru a întreține o femeie…așa cum este Veronica, care se obișnuise cu un anumit standard.”, a menționat profesorul Alin Comșa la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”

Vizită la Titu Maiorescu înainte de a fi arestat și internat în sanatoriu

Alin Comșa relatează că, înainte de a fi arestat și ulterior internat în sanatoriul unde a și murit, Mihai Eminescu l-a vizitat pe Titu Maiorescu, iar criticul literar a povestit despre această vizită în jurnalul personal. Maiorescu a precizat că deja aranjase ca poetul să fie internat la sanatoriul doctorului Șuțu, și a notat și câteva observații: faptul că poetul părea extrem de tulburat, dar și că acesta a declarat că toată lumea ar trebui știe arta greacă și că vrea să învețe albaneza.

„Era extrem de incisiv, era foarte direct și mai mult decât atât, nu înțelegea că în momentul în care povestești cuiva care nu poate pricepe ce îi spui, se va întoarce spre tine. O dau un citat biblic care spune să nu dai mărgăritar la porci, că-l vor călca în picioare și se vor întoarce către tine să te ucidă. Mihai Eminescu n-a înțeles asta, nu s-a păzit.

În ziua în care este internat, adică 28 iulie sau arestat, făcuse o vizită la casa lui Maiorescu de la Piața Romană, iar Maiorescu trece în jurnalul său următoarele: «a venit Eminescu tulburat, deja am rezervat un loc pentru a fi internat», adică totul era aranjat, dar două mențiuni. Una spune că toată lumea ar trebui să înțeleagă arta greacă și că vrea să învețe albaneza, adică uite-l și pe ăsta: „ce nebun?”, a dezvăluit Alin Comșa la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.