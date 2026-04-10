Intră în vigoare normele UE privind amprentele digitale și fotografiile de călătorie

Acesta a fost termenul limită pentru ca Sistemul de intrare/ieșire (EES) să fie activ la fiecare punct de trecere a frontierei Schengen din toate cele 29 de țări participante, potrivit BBC.

Sistemul a început să fie introdus treptat din octombrie pentru a consolida securitatea și, în cele din urmă, pentru a facilita călătoriile, deși, din cauza unor probleme, nu în toate punctele va fi implementat complet.

Au existat cozi lungi pe unele aeroporturi europene și au existat avertismente că întârzierile ar putea fi mai mari în perioadele aglomerate de sărbători.

EES este un sistem digital conceput pentru a urmări intrarea și ieșirea cetățenilor din afara UE – inclusiv a celor din Regatul Unit – din spațiul Schengen.

Aceasta acoperă 29 de țări europene – în principal din UE – prin care oamenii pot călători fără controale la frontieră.

Include multe destinații populare pentru călătorii, cum ar fi Franța, Spania, Portugalia, Italia și Grecia.

Conform noului sistem, amprentele digitale și o fotografie trebuie înregistrate.

EES va înlocui în cele din urmă sistemul actual de pașapoarte ștampilate de către un ofițer de frontieră.