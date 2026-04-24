SUA și UE anunță planul de acțiune pentru coordonarea politicilor privind mineralele critice

Statele Unite și Uniunea Europeană au lansat vineri un plan de acțiune pentru coordonarea politicilor comerciale și a măsurilor privind lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, în vederea încheierii unui acord plurilateral obligatoriu la o dată ulterioară, relatează agenția Reuters.
Planul nu menționează în mod specific China, dar face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a colabora cu aliații occidentali pentru a slăbi controlul Chinei asupra materialelor cruciale pentru producția avansată.
China și-a folosit influența asupra procesării multor minerale ca pârghie geoeconomică, uneori reducând exporturile, suprimând prețurile și subminând capacitatea altor țări de a diversifica sursele de materiale utilizate pentru fabricarea semiconductorilor, a vehiculelor electrice și a armelor avansate.
Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, care urmează să se întâlnească vineri cu comisarul UE Maros Sefcovic, a declarat că SUA și UE au împărtășit un angajament de a „aborda politicile și practicile non-piață care au denaturat lanțurile de aprovizionare cu minerale critice”.
El a spus că Washingtonul și Bruxellesul vor explora modul în care măsurile comerciale, cum ar fi prețurile minime ajustate la frontieră, ar putea consolida industriile interne de minerale critice și sectoarele din aval esențiale pentru competitivitatea industrială.