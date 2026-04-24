SUA și UE anunță planul de acțiune pentru coordonarea politicilor privind mineralele critice

Planul nu menționează în mod specific China, dar face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a colabora cu aliații occidentali pentru a slăbi controlul Chinei asupra materialelor cruciale pentru producția avansată.

China și-a folosit influența asupra procesării multor minerale ca pârghie geoeconomică, uneori reducând exporturile, suprimând prețurile și subminând capacitatea altor țări de a diversifica sursele de materiale utilizate pentru fabricarea semiconductorilor, a vehiculelor electrice și a armelor avansate.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, care urmează să se întâlnească vineri cu comisarul UE Maros Sefcovic, a declarat că SUA și UE au împărtășit un angajament de a „aborda politicile și practicile non-piață care au denaturat lanțurile de aprovizionare cu minerale critice”.