ÎPS Aurel Percă: România a pierdut cel de-al treilea Cardinal pe care l-a avut în istoria ei

„La vestea trecerii la Domnul a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, ne adunăm în rugăciune și în comuniunea credinței care ne unește, încrezători în victoria Domnului nostru Isus Cristos asupra morții. După ce i-am fost alături în rugăciune în ultima parte a vieții, marcată de suferința trăită și oferită Domnului în spirit de rugăciune, acum a venit momentul să-l încredințăm milostivirii Tatălui Ceresc, recunoscători pentru ceea ce a însemnat viața lui pentru întreaga Biserică Catolică din România, dar mai ales pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică”, susține ÎPS Aurel Percă.

Acesta arată că, astăzi, țara noastră a pierdut cel de-al treilea Cardinal pe care l-a avut în istoria ei – un urmaș demn al Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu și al vrednicului de pomenire Cardinal Alexandru Todea.

„Dar nu numai atât – a pierdut un ierarh care a experimentat încă din tinerețe suferința și persecuția regimului comunist, încă de la hirotonirea sa ca preot în 1964. Cei 61 de ani de slujire în via Domnului i-au dat și șansa de a-și vedea Biserica renăscând din catacombe, de a o readuna, precum Bunul Păstor, după zorii libertății din 1989, și de a o conduce spre noua realitate, a României de astăzi. Ne bucurăm că Bunul Dumnezeu i-a acordat harul de a fi martor la beatificarea celor șapte Episcopi martiri greco-catolici beatificați la Blaj de Papa Francisc de fericită amintire, la 2 iunie 2019, pe Câmpia Libertății. A fost un act de dreptate istorică și de recunoaștere de către Biserică a martiriului lor, pe care Preafericitul Cardinal Lucian Mureșan l-a visat și pregătit atâția ani. O figură emblematică a Bisericii noastre Catolice din România, Cardinalul Lucian Mureșan marchează sfârșitul unei epoci încărcate de povara istoriei și de calvarul păstorilor care au îndurat cu fermitate persecuția comunistă. Credința care l-a susținut în acele timpuri grele l-a ajutat să-și poarte cu demnitate crucea slujirii până în ultimele clipe, încurajând și susținând clerul și credincioșii greco-catolici”, adaugă ÎPS Aurel Percă.

Acesta amintește că, în ultimul său mesaj, din 21 august 2025, Cardinalul Lucian Mureșan a îndemnat la rugăciune, în comuniune cu Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea, pentru încetarea războaielor și darul unei păci trainice pentru omenire.

„În numele Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, al ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit, al PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București, al preoților, persoanelor consacrate și al tuturor credincioșilor, exprim apropierea noastră sufletească față de întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică – episcopi, preoți, călugări și călugărițe, credincioși”, se arată în finalul mesajului.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit joi la vârsta de 94 de ani.