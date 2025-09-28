Zi de doliu luni, în municipiul Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan

Consiliul Local Blaj a declarat ziua de luni, 29 septembrie, drept zi de doliu local, pe raza municipiului Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care a trecut la cele veșnice la 25 septembrie 2025, relatează urbamea.ro.

Ziua de doliu va fi marcată prin toate procedruile specifice: drapelul național și însemnele Municipiului Blaj vor fi coborâte în bernă la instituțiile publice și autoritățile publice locale.

Instituțiilor de învățământ, lăcașelor de cult și instituțiilor culturale li se recomandă să organizeze momente de reculegere și activități comemorative.

Activitățile sportive sau cultural-artistice vor fi interzise în zona Municipiului Blaj.

Persoanelor fizice și juridice li se recomandă o conduită sobră, respectuoasă, adecvată momentului.

Slujba de înmormântare a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan va avea loc luni, începând cu ora 11, la Catedrala „Sfânta Treime” din municipiul Blaj.