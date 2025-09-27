Bolojan omagiază rolul Bisericii Greco-Catolice după moartea Cardinalului Lucian Mureșan

Bolojan a transmis şi un mesaj de respect faţă de comunitatea greco-catolică din România, subliniind rolul acesteia în istoria şi viaţa ţării.

„Respect faţă de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră, precum şi faţă de comunitatea greco-catolică din România. Dumnezeu să-l odihnească!!”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-un comunicat al guvernului.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit joi, la vârsta de 94 de ani.