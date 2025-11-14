Ciucu: Vorbim prea mult de Nicușor Dan. Pe mine mă susține Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat la RFI că președintele României, Nicușor Dan, este menționat excesiv în actuala campanie electorală, mai des decât în perioada alegerilor prezidențiale. Liberalul spune că își desfășoară campania „mai indie, mai naturală și fără foarte mulți bani”, motiv pentru care nu plănuiește o lansare spectaculoasă a programului său.

Întrebat dacă îl va invita pe președintele Nicușor Dan la un eveniment de prezentare a programului, Ciucu a spus că nu-și imaginează cum șeful statului ar putea participa la o acțiune „oarecare”, explicând că astfel de invitații se discută de obicei pe canale discrete, pentru a evita situațiile delicate. „Nu știu dacă domnul Nicușor Dan ar veni la un eveniment pe stradă”, a spus acesta.

Ciucu a subliniat că sprijinul esențial pentru un primar general vine din partea Guvernului, nu a Președinției. El a afirmat că premierul Ilie Bolojan îl susține în campanie și că această susținere este mai importantă pentru București, având în vedere competențele executive ale Guvernului.

Ciucu a enumerat domeniile în care Capitala depinde direct de instituțiile centrale: Metrorex, proiectele de infrastructură majoră, ELCEN și finanțarea necesară marilor investiții.

Întrebat dacă va pune în aplicare referendumul lui Nicușor Dan, candidatul PNL a spus că: „Este normal să punem în aplicare un referendum. Este nevoie de mai multă coerență între Primăria Generală și sectoare”.