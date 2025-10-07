ISU Constanța recomandă măsuri pentru protecția animalelor în contextul codului roșu de ploi

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța avertizează că animalele, atât de companie, cât și de fermă, sunt expuse unor pericole majore în timpul precipitațiilor intense și al viiturilor.

Pentru a le proteja viața, autoritățile recomandă eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri pentru a le oferi o șansă reală de salvare.

Proprietarii de animale sunt sfătuiți să identifice din timp zone mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță. De asemenea, pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie – ce să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare – este esențială.

ISU subliniază că, în situațiile în care evacuarea nu este posibilă, eliberarea animalelor reprezintă singura lor șansă de supraviețuire.

Autoritățile reamintesc cetățenilor să respecte aceste recomandări pentru a reduce pierderile și riscurile asociate fenomenelor meteo extreme.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.