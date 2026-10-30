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Jocul copiilor cu focul, cauza probabilă a tragediei din Sibiu în care au murit frații de 2 și 4 ani

Au fost stabilite cauzele probabile ale incendiului în care doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, și-au pierdut viața, marți seara. Potrivit concluziilor comisiei de cercetare din cadrul ISU Sibiu, focul ar fi izbucnit în dormitorul locuinței, cel mai probabil din cauza căldurii degajate de un reșou electric folosit pentru încălzirea încăperii.
Jocul copiilor cu focul, cauza probabilă a tragediei din Sibiu în care au murit frații de 2 și 4 ani
Laura Buciu
30 oct. 2026, 09:58, Social
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În urma tragediei din Tălmaciu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu a constituit o comisie care a analizat împrejurările producerii incendiului și posibilele surse de aprindere.

Anchetatorii au luat în calcul trei ipoteze. Prima a fost cea a unui scurtcircuit electric, însă aceasta a fost considerată improbabilă, deoarece echipamentele electrice și prizele din încăperea afectată nu prezentau urme de deteriorare.

O a doua ipoteză, privind efectul termic al curentului electric, a fost, de asemenea, considerată improbabilă. Cablul prin care reșoul era alimentat nu prezenta deteriorări sau urme de topire a izolației.

Jocul copiilor cu focul, cauza tragediei

În schimb, comisia a considerat foarte probabilă ipoteza producerii incendiului din cauza efectului termic, respectiv a căldurii degajate de reșoul electric aflat în funcțiune în dormitor.

Potrivit concluziilor cercetării, focarul incendiului a fost identificat în dormitorul locuinței, iar primele materiale care au ars au fost cele textile. Împrejurarea determinantă a fost stabilită ca fiind jocul copiilor cu focul.

Astfel, specialiștii ISU Sibiu au concluzionat că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de căldura degajată de reșoul electric utilizat pentru încălzirea încăperii, în contextul jocului copiilor cu focul.

Tragedia s-a soldat cu moartea celor doi copii, în vârstă de numai 2 și 4 ani, intoxicați cu fum.

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