Jocul copiilor cu focul, cauza probabilă a tragediei din Sibiu în care au murit frații de 2 și 4 ani

În urma tragediei din Tălmaciu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu a constituit o comisie care a analizat împrejurările producerii incendiului și posibilele surse de aprindere.

Anchetatorii au luat în calcul trei ipoteze. Prima a fost cea a unui scurtcircuit electric, însă aceasta a fost considerată improbabilă, deoarece echipamentele electrice și prizele din încăperea afectată nu prezentau urme de deteriorare.

O a doua ipoteză, privind efectul termic al curentului electric, a fost, de asemenea, considerată improbabilă. Cablul prin care reșoul era alimentat nu prezenta deteriorări sau urme de topire a izolației.

Jocul copiilor cu focul, cauza tragediei

În schimb, comisia a considerat foarte probabilă ipoteza producerii incendiului din cauza efectului termic, respectiv a căldurii degajate de reșoul electric aflat în funcțiune în dormitor.

Potrivit concluziilor cercetării, focarul incendiului a fost identificat în dormitorul locuinței, iar primele materiale care au ars au fost cele textile. Împrejurarea determinantă a fost stabilită ca fiind jocul copiilor cu focul.

Astfel, specialiștii ISU Sibiu au concluzionat că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de căldura degajată de reșoul electric utilizat pentru încălzirea încăperii, în contextul jocului copiilor cu focul.

Tragedia s-a soldat cu moartea celor doi copii, în vârstă de numai 2 și 4 ani, intoxicați cu fum.