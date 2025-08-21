Jucătorii de tenis, vizați de amenințări cibernetice. Peste 162.000 de comentarii abuzive blocate de ATP Safe Sport în primul an

Cei mai buni jucători din tenisul masculin au fost protejaţi de mai mult de 162.000 de comentarii cu injurii „grave” pe social media, în primul an de funcţionare a iniţiativei ATP Safe Sport, anunță joi forul mondial al tenisului, scrie AFP.

Inițiativa ATP Safe Sport este un mecanism care funcționează pe bază de inteligență artificială.

Conform datelor furnizate, 245 de sportivi au fost vizați de comentarii abuzive, care au fost descoperite şi ascunse în timp real.

Sistemul bazat pe AI a scanat peste 3,1 milioane de mesaje cu scopul de a identifica conţinutul dăunător, după lansarea sa în iulie 2024.

„Safe Sport creează un mediu online mai sănătos, lipsit de comentarii pline de ură şi mesaje negative”, a spus Dusan Lajovic, membru al Consiliului consultativ al jucătorilor ATP.

Există foarte multe cazuri de violență online aplicată asupra jucătorilor de tenis. Autorii acestor tip de comentarii sunt agresori anonimi. Un studiu realizat anul trecut de autorităţile tenisului a arătat că mulţi dintre agresori erau pariori nemulţumiţi.

Fosta jucătoare care s-a aflat pe locul trei mondial, Elina Svitolina, a declarat în luna august, după ce a pierdut în faţa lui Naomi Osaka la Montreal, că a fost copleşită de insulte şi ameninţări cu moartea, venite din partea pariorilor nemulţumiţi.

În primul an de funcţionare, iniţiativa ATP Safe Sport a rezolvat peste 3.300 de comentarii, a identificat 68 de autori şi a iniţiat 28 de proceduri de sesizare a autorităţilor.

Iniţiativa, care la acest moment urmărește cei mai buni 250 de jucători de simplu şi cei mai buni 50 de jucători de dublu, sprijină sportivii afectaţi de ameninţări prin e-mail, furt de identitate, deepfake-uri, dar și escrocherii.