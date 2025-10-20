Județul Sibiu schimbă istoria demografică: mai mulți nepalezi, sri-lankezi și indieni decât etnici germani

Conform datelor oficiale, în județul Sibiu trăiesc acum mai mulți nepalezi, sri-lankezi și indieni decât etnici germani. Această schimbare demografică este atribuită în mare parte migrației economice, în special în sectorul construcțiilor, unde există o cerere mare de forță de muncă. Mulți dintre acești muncitori provin din Nepal, Sri Lanka și India, țări cu tradiție în exportul de forță de muncă, relatează publicația Turnul Sfatului.

În același timp, județul se confruntă cu o criză a forței de muncă autohtone. Tinerii din Sibiu preferă să lucreze în domenii precum IT sau comerț, iar anumite tipuri de muncă, cum ar fi cele din construcții, nu mai sunt atractive pentru aceștia. Această situație a dus la o dependență tot mai mare de muncitorii străini.

Pentru a face față acestei provocări, autoritățile locale și angajatorii din județul Sibiu caută soluții pentru a integra mai bine muncitorii străini în piața muncii și pentru a asigura condiții de muncă și de trai adecvate acestora. Fiind esențial ca aceste măsuri să fie implementate într-un mod care să promoveze integrarea socială și să respecte drepturile muncitorilor.

Cifrele oficiale

În județul Sibiu activează în prezent 3.118 persoane din Nepal, Sri Lanka și India, majoritatea concentrându-se în cele două municipii. În comparație, după recensământul din 2022, județul mai găzduia 2.716 persoane de naționalitate germană.

Aceste cifre oficiale marchează un moment semnificativ pentru județ, considerat o cotitură demografică. O zonă recunoscută pentru trecutul său istoric german – vizibil încă prin clădirile specifice din anumite localități – înregistrează acum o scădere continuă a populației de etnie germană, depășită numeric de muncitorii străini din Orient.

Conform datelor, în județ sunt în prezent 1.558 nepalezi, 905 sri-lankezi și 655 indieni. În urma recensământului anterior, Sibiul se afla pe locul trei la nivel național în ceea ce privește populația de etnie germană, cu 2.716 persoane, fiind devansat de Timiș – 4.684 și Satu Mare – 3.722.

Biroul pentru Imigrări al județului Sibiu a precizat pentru Turnul Sfatului că, dintre cei 5.819 cetățeni străini provenind din state terțe, cu drept de ședere temporară valabilă la 30 septembrie 2025, cei mai numeroși sunt nepalezi (1.558), sri-lankezi (905), indieni (655), turci (567) și bangladezi (362).