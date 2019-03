Fostul procuror-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, s-a prezentat, luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), acolo unde s-a judecat contestaţia Inspecţiei Judiciare la una dintre acţiunile disciplinare formulate şi respinse de secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

"Am mai multe citaţii la Înalta Curte săptămâna asta şi la CSM. (...) Astăzi s-a judecat una dintre acţiunile disciplinare, care a fost finalizată de către Consiliul Superior al Magistraturii, CSM a stabilit că nu am comis nicio abatere disciplinară. Este vorba despre un control pe care l-am dispus în cadrul DNA, printre alte activităţi dispuse am dispus ca un consilier care avea calitatea de judecător, dar era detaşat la DNA să facă o evaluare pe aspecte de juridprudenţă având în vedere că era o practică judiciară neunitară în interiorul instituţiei. Cam asta este abaterea disciplinară, o să vedem soluţia", a declarat, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Laura Codruţa Kovesi.

Întrebată dacă consideră că ar exista vreun motiv ca decizia Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a CSM, care a constatat că fosta şefă DNA nu a săvârşit nicio abatere, să fie contrazisă de o eventuală decizie a instanţei supreme, Kovesi a replicat: "Apărarea şi motivele pe care le-am avut de susţinut le-am spus în sala de judecată, nu le voi repeta. Este vorba de o decizie luată în unanimitate prin hotărârea Secţiei de procurori, o să vedem decizia instanţei".

"(Cei de la Inspecţia Judiciară -n.r.) au făcut o acţiune total netemeinică şi în vădită contradicţie cu toate probele pe care chiar ei le-au administrat", a spus fosta şefă DNA.

Pe 13 iunie 2018, Secţia pentru procurori a CSM a decis să respingă acţiunea disciplinară deschisă de Inspecţia Judiciară împotriva şefei DNA. Este vorba despre cauza în care Laura Codruţa Kovesi a fost cercetată pentru că ar fi desemnat, ca membru al unei echipei de control, un magistrat aflat într-o stare de incompatibilitate. Decizia nu a fost defintiivă şi a fost atacată de Inspecţia Judiciară la instanţa supremă.

