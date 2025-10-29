Lucrările la conducta de distribuție a gazelor pentru blocul din Calea Rahovei încep în 3 noiembrie

„Se aprobă desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei 3 din planul tehnic de măsuri înaintat de Distrigaz Sud Rețele S.R.L., începând cu data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuție a gazelor naturale şi al reluării alimentării blocului 33, scările 1, 2 și 3 din strada Vicina nr. 3, sector 5”, transmite CMBSU.

Lucrările se vor realiza în zona marcată în anexa tehnică transmisă de operatorul de distribuție, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță.

Reluarea alimentării cu gaze, doar după verificările tehnice

Potrivit Hotărârii CMBSU, reluarea alimentării cu gaze naturale pentru blocul 33 (scările 1, 2 și 3) se va realiza numai după: finalizarea lucrărilor de reîntregire și efectuarea probelor tehnice de presiune; primirea de către Distrigaz Sud Rețele a documentelor transmise de operatorii economici autorizați ANRE, care atestă că instalațiile de utilizare individuale și comune îndeplinesc condițiile tehnice de funcționare în siguranță.

„Consumatorii pentru care nu s-a putut realiza reluarea alimentării cu gaze naturale ca urmare a pierderilor de gaze detectate pe instalația de utilizare individuală şi/sau comună vor contacta un operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defecțiunilor și realizarea reviziei instalației. Reluarea alimentării în aceste cazuri se va face imediat după depunerea documentației tehnice de conformitate la Distrigaz Sud Rețele, fără a fi necesar un nou acord al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situații de Urgență”, mai arată CMBSU.

Măsuri de siguranță pe durata lucrărilor

Pe durata executării lucrărilor, Distrigaz Sud Rețele S.R.L. va menține echipe operative în teren și va asigura comunicarea permanentă cu Primăria Sectorului 5, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov şi Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, pentru a fi securizat perimetrul şi a pentru a fi prevenit orice risc asociat lucrărilor.

Totodată, Distrigaz Sud Rețele S.R.L. are obligația de a comunica Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situații de Urgență și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov finalizarea fiecărei etape și eventualele disfuncționalități apărute în timpul operațiunilor.

Hotărârea CMBSU va fi transmisă membrilor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situații de Urgență, în vederea punerii în aplicare și către DSU, spre informare. Totodată, se va aduce la cunoștință publicului prin publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Municipiul Bucureşti.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei, produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți.